"القوى بغزة" تدعو للإضراب الشامل الثلاثاء المقبل رفضًا لمؤتمر البحرين

وطن: دعت القوى الوطنية والاسلامية بقطاع غزة يوم الاثنين، جماهير شعبنا بغزة والضفة وفي الأرضي المحتلة عام 48 وفي الشتات للمشاركة بالفعاليات والمؤتمرات المناهضة لمؤتمر البحرين الهادف لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية.

ودعا منسق اللجنة، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة من مسيرة العودة التي حملت اسم "الأرض مش للبيع".

كما دعا للالتزام بالإضراب الشامل في قطاع غزة الثلاثاء 25 يونيو، والمشاركة في المؤتمر الشعبي الذي سيقام بشكل متزامن في رام الله وغزة.

وأوضح البطش أن المؤتمر المتزامن يأتي احتجاجًا على عقد مؤتمر الهزيمة والعار في البحرين وحماية للحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين وإسقاط كافة مشاريع تصفية القضية الوطنية.

كما دعا للمشاركة في الفعاليات والمسيرات الشعبية يوم الأربعاء (26 يونيو)، والتي ستنفذ في كافة محافظات قطاع غزة الخمسة والضفة المحتلة استنكار للمؤتمر المشؤوم.

كما طالب البطش باسم لجنة المتابعة البدء بعقد مؤتمرات وفعاليات مماثلة بلبنان وسوريا وأماكن تواجد الجاليات الفلسطينية.