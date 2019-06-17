الاحتلال يفرج عن الطفل المصاب محمود صلاح من بلدة الخضر

بيت لحم- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن الطفل المصاب محمود صلاح (15عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد المتحدث الإعلامي باسم نادي الأسير عبدالله زغاري، بأن الطفل صلاح نقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

ويذكر أن الطفل صلاح أصيب بالرصاص الحي جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في الحادي والعشرين من شهر أيار الماضي، ما تسبب بقطع في أوردة قدمه اليسرى، بترت إثرها قدمه من منطقة أسفل الركبة في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي.