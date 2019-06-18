"القاهرة عمان" يعلن عن الفائز التاسع بالجائزة النقدية ضمن حملته "كل أسبوع فرحة"

وطن: – فاز المواطن منذر عبد الفتاح، المدخر لدى بنك القاهرة عمان –مكتب جامعة النجاح في نابلس، بجائزة الأسبوع التاسع ضمن حملة البنك على حسابات التوفير "كل أسبوع فرحة"، وقيمتها 30,000 دولار.

وقال عبد الفتاح: لم أتوقع أن أكون صاحب الحظ السعيد، وأن أفوز بهذه السرعة بهذه الجائزة النقدية الكبيرة، اذ سمعت عن حملة البنك الخاصة بحسابات التوفير منذ فترة قريبة، من هنا فقد بادرت إلى فتح حساب لدى بنك القاهرة عمان قبل شهر ونصف، لذا عندما أبلغني طاقم البنك بالأمر، لم أصدق ما حصل.

وتابع: إن فوزي بجائزة البنك، يعتبر من أجمل وأسعد لحظات حياتي، وبين عبد الفتاح وهو أب لخمسة أبناء، أنه يفكر بالاستفادة من الجائزة في تزويج أبنائه، وأثنى على حملة البنك، مبينا أنها تجسد المصداقية العالية التي يمتاز بها البنك وحرصه على مكافأة عملائه بأفضل صورة ممكنة.

كما أعلن البنك عن الفائز بجائزة القسيمة الشرائية بقيمة 2500 دولار من "سبيتاني"، وكانت من نصيب المواطن عبد الرحيم علي عبد أبوحيط، المودع لدى فرع نابلس الرئيسي.

وتعتبر حملة "كل أسبوع فرحة" واحدة من أكبر حملات الجوائز الخاصة بحسابات التوفير على مستوى القطاع المصرفي في فلسطين، وتشتمل على جوائز نقدية بقيمة 30,000 دولار، اضافة إلى قسائم شرائية أيضا بقيمة 2500 دولار من شركة أكرم سبيتاني وأولاده كل أسبوع، علاوة على السحب على سيارتي (BMW) سيتم السحب الأول خلال أب المقبل، بينما سيجري الثاني خلال كانون اول 2019.

يذكر أن الحملة المقرر أن تتواصل حتى نهاية العام الحالي، تمنح العديد من المزايا لعملاء بنك القاهرة عمان، وتجسد مدى التزام البنك بمكافأة عملائه بأفضل صورة ممكنة، بما ينسجم مع تطلعاتهم ورغباتهم.