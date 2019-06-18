هآرتس: واشنطن طلبت من دولة الاحتلال تأجيل إخلاء "الخان الأحمر"

وطن: نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر أمني يوم الثلاثاء، إنّ دولة الاحتلال أجّلت إخلاء قرية "الخان الأحمر" شرقي القدس، بطلب من الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الأمني، أنّ أمريكا تريد منع خطوة اخلاء الخان الأحمر، حتى يتم نشر "صفقة ترامب".

وأوضح، أنّ تأجيل هذه الخطوة، يأتي لعدم خلق توتر مع السلطة الفلسطينية، لذلك لم يُطلب من المؤسسة العسكرية الاستعداد بأي طريقة للإخلاء.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنّ مسؤول أمني كبير كان قد أكد الاثنين، على تأجيل اخلاء الخان الأحمر حتى منتصف ديسمبر القادم.