الاحتلال يفتح بحر غزة جزئيا أمام الصيادين

وطن: أعلن مسؤول لجان الصيادين في قطاع غزة، زكريا بكر، أن قوات الاحتلال قررت السماح للصيادين بالعمل في بحر غزة، اليوم الثلاثاء، بشكل محدود، بعد إغلاقه لعدة أيام.

وأوضح بكر في تصريح صحفي، أن العمل سيبدأ الساعة العاشرة صباح اليوم على مسافة (6 أميال) في بحر شمال القطاع وحتى ميناء الصيادين، ومن جنوب الميناء حتى مدينة رفح على مسافة (10 أميال).

ويأتي الرفع الجزئي للحصار البحري، ضمن الشروع بتنفيذ تفاهمات رفع الحصار عن قطاع غزة في عديد من الملفات، والتي تم التوصل إليها بواسطة مصرية وقطرية وأممية.

وكان الاحتلال قد فرض الأربعاء الماضي، حصارا كاملا على بحر غزة، بذريعة إطلاق الفلسطينيين بالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.