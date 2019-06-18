الاحتلال يهدم غرفة زراعية ويدمر أشجارا في قصرة جنوب نابلس

رام الله- وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، غرفة زراعية ودمرت جزءا من أشجار الزيتون في قرية قصرة جنوب نابلس.

وقال المواطن موسى أحمد حسين حسن، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شعب الخراب التي تقع فيها أراضي بلدة قصرة، وهدمت غرفة تستخدم لأغراض زراعية وتقدر مساحتها بـ42 مترا مربعا.

وأضاف: إنه أثناء عملية الهدم جرى تدمير عدد من أشجار الزيتون، مؤكدا أنها المرة الثانية التي تهدم فيها قوات الاحتلال الغرفة وكان ذلك في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وأعيد بناؤها بدعم من الإغاثة الدولية.