المركز القضائي لوطن: توقيف المتهمين بقضية الطفل أمير زيدان بعد تحويل التهمة المنسوبة لهم "للقتل غير المقصود"

رام الله - وطن: قررت محكمة صلح رام الله، اليوم الثلاثاء، توقيف المتهمين "خ.ع" "ك.ح" "أ.م" في قضية الطفل أمير زيدان الذي توفي قبل ايام، الى حين الانتهاء من إجراءات المحاكمة.

وتوفي الطفل أمير زيدان من بلدة بيرنبالا قضاء رام الله، والذي يبلغ من العمر 6 أعوام، في الرابع من الشهر الجاري، بعد رحلة علاج استمرت ثلاث سنوات نتيجة تعرضه لخطأ طبي وإهمال اثناء اجراءه عمليه لاستئصال اللوزتين، ما تسبب له بشلل دماغي توفي على اثرها.

وقال مدير المركز الاعلامي القضائي فواز البرغوثي في حديث لوطن، أنه وبعد وفاة الطفل امير زيدان طلبت النيابة العامة تعديل التهمة من الايذاء غير المقصود الى القتل غير المقصود، وقد وافقت المحكمة على تعديل التهمة وتم توقيف المتهمين الى حين الانتهاء من اجراءات المحاكمة، بناء على نص المادة 343 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

من جانبه، قال والد الطفل امير لوطن، ان قضية ابنه عمرها 3 سنوات، ومن بداية الخطأ الطبي مع ابنه والذي اصابه بالشلل الدماغي بعد ان كان يريد اجراء عملية استئصال للوزتين، قدم شكوى على الاطباء والمستشفى.

وقال والد الطفل "لا احد فوق القانون، "كلنا تحت القانون بغض النظر كان طبيب او مواطن عادي او مسؤول لازم الواحد يتحاكم ويتحاسب".