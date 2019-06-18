مستوطنون يجرفون أراضي شرق بيت لحم

رام الله- وطن: شرع مستوطنون اليوم الثلاثاء، بتجريف أراضٍ في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مجموعات من المستوطنين يرافقهم موظفون من ما تسمى بالإدارة المدنية وتحت حماية قوات الاحتلال اقتحمت قرية كيسان، وشرعت جرافاتهم بتجريف أراضٍ بهدف إقامة محطة توليد طاقة شمسية.

وأضاف: إن التجريف يجري في أراضٍ تم الاستيلاء عليها منذ سنوات تحت حجة أراضي دولة وتبلغ مساحتها الاجمالية (660) دونما، مشيرا الى أن هذا الامر من شأنه ان يلتهم المزيد من الأراضي وبالتالي محاصرة القرية لتكون رهينة لإجراءات المحتل.