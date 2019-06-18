الضميري لوطن: لا صحة لما أشيع عن منع السلطة فتح بيوت عزاء للرئيس المصري الراحل محمد مرسي

رام الله- وطن: نفى الناطق باسم الأجهزة الأمنية، عدنان الضميري، منع السلطة فتح بيوت عزاء للرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وأكد الضميري لـوطن أنه "لم يصدر أي قرار من هذا النوع لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الأمني".

واعتبر الضميري أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص "تلفيق وكذب"، مؤكداً أن "المؤسسة الأمنية لم يصلها أي قرار بهذا الخصوص".

وكانت وكالة "معا" قد نشرت اليوم الثلاثاء عن "مصدر أمني مسؤول"، أن السلطة قررت منع فتح بيوت عزاء في الضفة للرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي توفي أمس الثلاثاء.