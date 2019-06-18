بحرينيون يعقدون مؤتمرا احتجاجا على استضافة بلادهم مؤتمرا يمهد لـ"صفقة القرن"

رام الله - وطن: أعلنت جمعية الوفاق الوطني البحرينية عن تنظيم منتدى بعنوان "السيادة من أجل السلام والازدهار" احتجاجا على استضافة البحرين ورشة عمل تمهيدا لإعلان الولايات المتحدة ما يعرف بصفقة القرن.

وقالت الجمعية إن المنتدى سيُعقد بمشاركة فلسطينية وعربية، "للتأكيد على الرفض الفلسطيني والعربي والبحريني لمشاريع الارتماء في حضن الصهاينة والمتاجرة بالقضية الفلسطينية، وآخرها مشروع صفقة القرن الذي يشكل زلزالا كبيرا جدا".

وأعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن تنظيم منتدى بعنوان (السيادة من أجل السلام والازدهار) وذلك قبل إنعقاد مؤتمر المنامة الممهد لصفقة القرن.

وأوضحت أن المنتدى سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، وذلك نظرا لصعوبة انعقاده في البحرين.