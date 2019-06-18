جيش الاحتلال يطلق صافرات "إنذار كاذب" على الحدود مع لبنان

وطن: أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إطلاق صافرات إنذار بشكل خاطئ، على الحدود مع لبنان، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال أدرعي، في تغريدة أولى على "تويتر"، "إن الجيش أطلق صافرات الإنذار في مستوطنة ديشون في الجليل، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، وعاد بعد ساعة وكتب في تغريدة ثانية "إن إطلاق الصافرات ناتج عن إنذار كاذب".

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن في التاسع من يونيو الجاري إنهاء مناورة عسكرية حاكت اجتياح قرية لبنانية واشتباكات مسلحة مع مقاتلي "حزب الله".

وتشهد حدود لبنان الجنوبية توترا مستمرا، حيث أعلن جيش الاحتلال مؤخرا أنه اكتشف عددا من الأنفاق الهجومية لحزب الله، ودمرها، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن التطورات الأخيرة تنذر باحتمال "تصعيد مفاجئ" عند الحدود.

وكانت طائرة مسيرة لبنانية اخترقت منذ قرابة أسبوعين، أجواء فلسطين المحتلة وعادت إلى لبنان، من دون إمكانية إسقاطها، بحسب موقع "إندبندنت عربية"، الذي أشار إلى أن جيش الاحتلال باشر التحقيقات للتأكد من احتمالية أن تكون الطائرة قد صورت أماكن استراتيجية هامة أو رصدت تحركات عسكرية.