مفاوضات بين برشلونة وسان جيرمان لإعادة نيمار

وطن: عزز تقرير صادر من البرازيل الشائعات حول عودة مهاجم باريس سان جيرمان، النجم البرازيلي نيمار، إلى فريقه السابق برشلونة.

أشارت قناة غلوبو إيسبورتي، إلى مفاوضات متقدمة بين برشلونة وسان جيرمان، لاستعادة المهاجم الدولي (27 عاماً)، والغائب عن بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده بسبب الإصابة.

ويأتي التقرير البرازيلي بعد آخر لصحيفة ليكيب الفرنسية، أشارت فيه إلى أن نادي العاصمة الفرنسية جاهز للتخلي عن نيمار هذا الصيف.

في وقت أكد رئيس النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي في مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول نشرت كاملة اليوم الثلاثاء: "الباب ليس مقفلاً أمام أي لاعب، إذا لم ينخرط في المشروع"، موجهاً انتقادات لاذعة لنيمار تحديداً.

ونقلت غلوبو عن مصادر قريبة من الملف، أن رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو اقترح على سان جيرمان 100 مليون يورو زائد لاعبين إضافيين، على غرار الفرنسيين عثمان ديمبلي، وصامويل أومتيتي، والكرواتي إيفان راكيتيتش، ما يقلل من القيمة المالية الاجمالية للصفقة في نادٍ يعاني من الديون، ويحاول تعويض خروجه المخيب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

لكنها ذكرت أن اللاعب لا يزال في نزاع قضائي مع الفريق الكاتالوني لعدم تسديد مكافأة تمديد عقده في 2016، قبل انتقاله لاحقا الى سان جيرمان، مقابل صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو.