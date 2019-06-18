الضميري ينفي لوطن.. والأمن يمنع إقامة بيوت عزاء لمرسي

وطن: على الرغم من نفي الناطق باسم الأجهزة الأمنية، عدنان الضميري في اتصال مع وطن، صدور أي قرار من السلطة بمنع فتح بيوت عزاء للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إلّا أن الوقائع على الأرض تثبت قيام الأجهزة الأمنية بمنع فتح بيت عزاء في مدينة نابلس.

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وبدأت القصة صباح اليوم، عندما تبادل شبان من نابلس مشاورات على "فيسبوك" لإقامة بيت عزاء، فتبرع مالك إحدى قاعات الأفراح (هـ.م) بفتحها لاستقبال المعزين.

وبحسب ما علمت وطن فقد قام عناصر من الأجهزة الأمنية بالاتصال هاتفياً بالشبان أصحاب الفكرة، و"نصحوهم" بإلغاء بيت العزاء، وهو ما أكده لوطن، وائل الحزّام، وهو أحد القائمين على الفكرة، قائلاً "الأجهزة الأمنية اتصلوا بي وطالبوني بعدم فتح بيت للعزاء".

وأشار الحزّام إلى أن عناصر من الأجهزة الأمنية ذهبوا لمالك القاعة (هـ.م) و"نصحوه" بعدم فتح بيت عزاء في قاعته، مما اضطره للتراجع.

وفي اتصال وطن مع مالك القاعة (هـ.م) قال أنه لم يتم منعه، وأضاف قائلاً إن سبب تراجعه عن استخدام القاعة كبيت للعزاء، كان بسبب صدور "قرار من السلطة" يمنع افتتاح بيوت عزاء لمرسي في الضفة، وبناء على ذلك القرار "نحن التزمنا"، حسب قوله.

وعند سؤاله عن الطريقة التي تم بها تبليغه بالقرار، قال مالك القاعة (هـ.م) أنه يحتفظ بالإجابة لنفسه، رافضاً أي تعليق على الموضوع.