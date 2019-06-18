حماس: بدء مرحلة جديدة وواسعة من التفاهمات في غزة

غزة- وطن: أعلنت حركة حماس ، عن بدء مرحلة واسعة وجديدة من "تفاهمات" كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة .

وأكد حازم قاسم المتحدث باسم حماس في تصريحات صحفية، بدء مرحلة جديدة من التفاهمات التي تتعلق بكسر الحصار، ودعم الأسر المحتاجة، والتشغيل المؤقت وتحسين إمدادات الكهرباء ”خط 161″ القادم من إسرائيل، بالإضافة الى مشروع إمداد المياه، وتحسين حركة المعابر.

وبين قاسم أن هذه التفاهمات تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه سابقاً بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، منوها إلى أن "الفضل الأكبر في تنفيذ هذه التفاهمات يعود لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار". وفق ما أورده موقع قناة الغد.

ولفت قاسم إلى وجود حراك واسع للوسطاء الدوليين والإقليميين لضمان تنفيذ هذه التفاهمات ممثلة بزيارات متنوعة سوف يشهدها القطاع في الأيام المقبلة لكل من المبعوث الأممي والوفد الأمني المصري وكذلك للسفير القطري.

وقال المتحدث باسم حماس : “الوسطاء أبلغونا أن الاحتلال ملتزم بتنفيذ هذه التفاهمات ونحن نتابعها مباشرة وان ضمانات هذه التفاهمات وتنفيذها هو الضغط الشعبي عبر مسيرات العودة".

وفيما يتعلق بالانتخابات وزيارة أعضاء لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة، أوضح قاسم أن حركته أبلغت لجنة الانتخابات ممثلة برئيسها حنا ناصر أنها ترحب بعقد انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، تشرف عليها حكومة وحدة وطنية تمثل الكل الفلسطيني، ولا يتم انتقاء الانتخابات بالطريقة التي يريدها الرئيس محمود عباس ، وأن يتم توفير ضمانات للنزاهة والعدالة بعيداً عن ما يحدث بالضفة الغربية من سياسة تكميم الأفواه. بحسب حديثه.