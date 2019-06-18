هيئات مغربية تدعو لمسيرة وطنية الأحد المقبل رفضاً لصفقة القرن

وطن: دعت عدة هيئات مغربية عموم المواطنين إلى مسيرة شعبية وطنية تضامنية مع نضال الشعب الفلسطيني، ورفض صفقة القرن ومؤتمر البحرين.

جاء ذلك في بيان أصدرته ثماني هيئات مغربية مهتمة بالقضية الفلسطينية، الثلاثاء 18 حزيران/ يونيو الجاري.

ودعا البلاغ إلى "مسيرة الشعب المغربي من أجل فلسطين.. ضد صفقة القرن التي وصفوها بـ"صفقة العار" ومؤتمر الخيانة في البحرين الذي يأتي في سياق التآمر المتواصل على القضية الفلسطينية لتصفيتها وشطب حقوق الشعب الفلسطيني والاغتصاب النهائي للقدس والجولان وباقي الأراضي العربية المحتلة..

وأكد البيان أن المسيرة تأتي من أجل الوقوف ضد مؤامرة ما يسمى "صفقة القرن" بالتواطؤ بين الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، ومعهما بعض الأنظمة المستبدة والعميلة بالمنطقة، ورفضا لمؤتمر الخيانة والعمالة في ورشة البحرين من أجل ما يسمى (السلام والازدهار)، ومناهضة لكل أشكال التطبيع ولمظاهر الاختراق الصهيوني التخريبي للمغرب".

وينظر لدعوة المسيرة الوطنية من طرف مراقبين على أنها تعبير عن دعم الموقف الرسمي المغربي الذي ما زال إلى اللحظة متشبثا برفض ضفقة القرن رغم الضغوط الأمريكية.

وقال البيان "ندعو الشعب المغربي وكل قواه الوطنية المدنية والحقوقية والسياسية والنسائية والشبابية إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم الأحد 23 حزيران/ يونيو 2019 بالرباط، انطلاقا من ساحة باب الأحد على الساعة العاشرة صباحا".

وحمل البلاغ توقيعات الهيئات والفعاليات الآتية: "الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني"، "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب"، "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، "الائتلاف المغربي للتضامن"، و"لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني".