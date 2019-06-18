التربية توضّح بخصوص الفئات التي تشملها فرصة التقدم لامتحان التوظيف

رام الله- وطن: أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ولاحقاً للإعلان الذي نشرته الوزارة، اليوم، بخصوص منح فرصة للذين تغيبوا عن امتحان التوظيف لأسباب قاهرة في العام الحالي.

الفئات التي تشملها هذه الفرصة حصرياً هي: من توفي له قريب من الدرجة الأولى يوم انعقاد الامتحان أو في اليوم الذي سبقه، ومن كان في الأسر وقت انعقاد الامتحان، وفي الحالات التي اقتضت الدخول في المشافي بشكل طارىء ولا تحتمل التأجيل، على أن تكون المعززات معتمدة ومصدقة من وزارة الصحة الفلسطينية.