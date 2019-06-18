"فيسبوك" يخطط لإطلاق عملة رقمية خاصة به العام المقبل

وطن: كشف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، عن خطته لإنشاء عملة رقمية تحت مسمى "ليبرا Libra"، والتي سيتم إصدارها عام 2020، بالتعاون مع 27 شريكًا، مما يساهم في تأسيس نظام مالي بديل.

وقال ديفيد ماركوس، رئيس شركة كاليبراو سابقا، رئيس "PayPal"، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "يبدو أن الوقت قد حان لنظام أفضل"، مضيفا: أن "هذا شيء يمكن أن يكون تغييرا عميقا للعالم بأسره".

ويشترك في ذلك المشروع مجموعة من الشركات من مجالات متعددة، إلى جانب شركات في مجال المدفوعات: "Visa، وMastercard، وStripe، وPayPal"، علاوة على شركات الاتصالات، مثل فودافون، بالإضافة إلى شركة أوبر المتخصصة في مجال النقل.

ويهدف "فيسبوك" إلى أن يصل عدد الشركاء إلى 100 شريك قبل إطلاقها العام المقبل.

وستتوفر تقنية إجراء المعاملات في تطبيق مستقل، وكذلك على تطبيقات المحادثة التابعة لـ"فيسبوك"، مثل "مانسجر" و"واتس آب".

ويتوقع أن تستخدم العملة كوسيلة لربط الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى المنصات المصرفية التقليدية، والذين لا يملكون حسابات بنكية، والبالغ عددهم 1.7 مليار شخص، ومثلهم لا يحصلون على خدمات مالية من أي نوع، في المقابل يوجد ما يقرب من 2.4 مليار شخص يستخدمون "فيس بوك" كل شهر.

ويواجه ذلك المشروع العديد من الشكوك والانتقادات، خاصة من الذين يشككون في فائدة عملات التشفير، ويرونها أداة تستخدم للمعاملات غير المشروعة، علاوة على ذلك تأتي قضية "فيس بوك" الأخيرة حول تسريب بيانات المستخدمين لتضع العديد من الريبة بشأن خصوصية مستخدمي العملة، لذلك لكي تكتسب العملة ثقة المستخدمين، ينأى "فيس بوك" عن الإدارة المباشرة للعملة الجديدة، وسيتم تشغيل المشروع من قبل كيان غير ربحي في سويسرا، ومستقلة عن الـ"فيس بوك".

وفي السياق نفسه، أعلنت "فيسبوك" عن تدشين شركة تابعة تسمى "كاليبرا Calibra" لبناء محفظة رقمية لتخزين وتبادل العملة، وستدار الشركة بإدارة منفصلة عن "فيس بوك" لحماية الخصوصية.

يذكر أن تلك ليست العملة الرقمية الأولى في العالم، فسبقها عملات أخرى أشهرها الـ"بيتكوين"، مما يطرح تساؤلا ما الفارق الذي ستضيفه عملة "فيسبوك" الجديدة للسوق المالي العالمي، فالعملة الجديدة تجمع بين سمات العملة التقليدية والعملة الرقمية الحديثة.