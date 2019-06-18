جيش الاحتلال يُدخل "إف-35" في مناوراته على الجبهة الشمالية

وطن: أعلن سلاح الجو الإسرائيلي عن إجراء مناورات عسكرية واسعة لمحاكاة القتال في جبهات عدة، باستخدام مقاتلات حديثة من طراز "إف. 35" الأمريكية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي، إن "التركيز في المناورات يتم على الجبهة الشمالية، وذلك بهدف تحسين الجاهزية والاستعداد لمواجهة سيناريوهات المعركة الواسعة".

وأضاف أدرعي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "سلاح الجو يجري تمرينا واسع النطاق بمشاركة طائرات حربية ومروحية، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي وأجهزة المراقبة".

وأضاف البيان أن "التمرين يحاكي قتالا متعدد الجبهات، ومناورة واسعة متعددة الأذرع، بهدف تحسين جاهزية واستعداد سلاح الجو، لمواجهة سيناريوهات المعركة الواسعة على جبهات متنوعة، والتي تشمل تنفيذ ضربات عدة في أوقات قصيرة، بالإضافة إلى مساندة القوات البرية".

وقال ضابط كبير في سلاح الجو إن "كل سلاح الجو في الجو. المطلوب من الجميع اتخاذ قرارات في وقت الحقيقة، كالتي نواجهها في حالة الحرب"، مضيفا أنه "للمرة الأولى يتم التدرب على استخدام طائرة "إف-35" الحربية التي تعزز قدرات سلاح الجو وتسهم في الحرب متعددة الجبهات".

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن في التاسع من يونيو الجاري إنهاء مناورة عسكرية حاكت اجتياح قرية لبنانية واشتباكات مسلحة مع مقاتلي "حزب الله".