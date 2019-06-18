نتنياهو يعلن مشاركة رجال أعمال إسرائيليين في ورشة البحرين

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إننا نرحب بعقد المؤتمر المهم في البحرين، الشهر الجاري.

وذكر باراك رافيد، المحلل السياسي لقناة "13" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "إسرائيل" ترحب بعقد مؤتمر البحرين الاقتصادي، والخاص بالشق الاقتصادي للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري.

ونقل رافيد عن نتنياهو أن "إسرائيل" ترحب بعقد مؤتمر البحرين، بدعوى أنه محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مستقبل أفضل في المنطقة، بما في ذلك الإسرائيليون.

وأوضح رافيد أن نتنياهو يشير إلى مشاركة رجال الأعمال الإسرائيليين، وليس الرسميين في المؤتمر.

ومن المرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري، خلال مؤتمر البحرين عن الشق الاقتصادي من صفقة القرن، التي لم يُكشف عن شقها السياسي بعد. وأعلنت السلطة الفلسطينية ورجال أعمال فلسطينيين مقاطعتهم للورشة.

(سبوتنيك)