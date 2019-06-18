حماس تعقب على تصريحات نتنياهو بشأن حضور رجال أعمال إسرائيليين ورشة البحرين

وطن: قالت حركة حماس إن تباهي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن شخصيات "إسرائيلية" ستحضر ورشة البحرين، يؤكد الخدمة الواضحة التي تقدمها هذه الورشة للاحتلال ومخططاته، وتشجعه على استمرار عدوانه على شعبنا.

وطالبت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم الدول العربية بالامتناع عن حضور الورشة.

وقال قاسم "ما زلنا نطالب جميع الأطراف، وخاصة الدول العربية بالامتناع عن حضور ورشة البحرين، التي تهدف بالأساس لتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية (ما يعرف بصفقة القرن) وندعو الجامعة العربية إلى الطلب من كل الدول الأعضاء فيها لرفض حضور هذه الورشة".

وكان نتنياهو رحب مساء اليوم، بعقد روشة البحرين الشهر الجاري، وأكد مشاركة رجال أعمال إسرائيليين، وليس الرسميين في المؤتمر، وفق ما ذكرت القناة الـ"13" الإسرائيلية.

وذكر باراك رافيد، المحلل السياسي لقناة "13"، مساء اليوم، الثلاثاء، نقلا عن لسان نتنياهو أن "إسرائيل" ترحب بعقد مؤتمر البحرين، بدعوى أنه محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مستقبل أفضل في المنطقة، بما في ذلك الإسرائيليون.

وأوضح رافيد أن نتنياهو يشير إلى مشاركة رجال الأعمال الإسرائيليين، وليس الرسميين في المؤتمر.

ومن المرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري، خلال مؤتمر البحرين عن الشق الاقتصادي من صفقة القرن، التي لم يُكشف عن شقها السياسي بعد. وأعلنت السلطة الفلسطينية ورجال أعمال فلسطينيين مقاطعتهم للورشة.