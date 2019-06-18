نتنياهو: نقيم علاقات جلية ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في كلمة له، اليوم الثلاثاء: "نقيم علاقات جلية ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب وهناك علاقات واسعة النطاق ما بين إسرائيل ومعظم الدول العربية"، مضيفا أن "مؤتمر البحرين مهما جدا نرحب به سيعقد في البحرين قريبا جدا".

واعتبر نتنياهو مؤتمر البحرين جزءا من "جهود الولايات المتحدة لتحقيق مستقبل أفضل وتسوية قضايا المنطقة"، مؤكدا أن إسرائيليين سيحضرون هذا المؤتمر.

من جهة أخرى نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن المؤتمر سيحضره الضابط الإسرائيلي المتقاعد يؤاف مردخاي، الذي كان في وقت سابق يترأس ما يسمى بـ "مكتب تنسيق الحكومة الإسرائيلية في المناطق".

كما سيحضر المؤتمر مدير مستشفى إسرائيلي ونشطاء اجتماعيون، ورجال أعمال، حسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: RT، رويترز