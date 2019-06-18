الحرس الثوري: صواريخنا الباليستية دقيقة وتصيب حاملات الطائرات في البحر

وطن: أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن إيران تمتلك صواريخ باليسيتة على درجة من الدقة، يمكنها إصابة حاملات الطائرات في البحر، مؤكدا أن تكنولوجيا الصواريخ الباليسيتة الإيرانية غيرت موازين القوى في الشرق الأوسط وعلى مستوى المنطقة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن سلامي قوله إن "صواريخ إيران الباليستية دقيقة بدرجة يمكنها إصابة حاملات الطائرات في البحر"، مضيفا "إذا استطعنا استهداف حاملات الطائرات الأميركية فهذا الأمر سيغير المعادلة العسكرية كليا".

وأردف سلامي "تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الإيرانية غيرت موازين القوى في الشرق الأوسط وعلى مستوى المنطقة".

وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي النفط ونشرت سلسلة من الصور التي أظهرت زورقا للحرس الثوري الإيراني أثناء إزالة لغم لم ينفجر من ناقلة النفط اليابانية التي تعرضت للهجوم في 13 يونيو/ حزيران الجاري.

وأعلن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي أمس الاثنين نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط لأغراض وصفها بأنها دفاعية متعللا بمخاوف من تهديد إيراني.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ قرار إدارة ترامب العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وقال ترامب إنه يتفق مع تقديرات المخابرات الأمريكية بأن إيران كانت وراء الهجوم على ناقلتي النفط، لكنه أضاف أن عداء طهران للولايات المتحدة أصبح أقل منذ أن أصبح رئيسا لها.