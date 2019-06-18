الشرطة تقبض على مدير صفحة "طوباس بلدنا" لنشره خبرا كاذبا اثار الراي العام

وطن: قبضت شرطة محافظة طوباس مساء اليوم الثلاثاء على مدير صفحة " طوباس بلدنا " عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لنشره خبرا كاذبا اثار الراي العام .

واوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات بان خبرا كاذبا انتشر عبر الفيس بوك يتحدث عن قيام شخص بقتل زوجته طعنا في الخليل بعد مشادة كلامية بينهما بسبب وضعها للثوم على الطعام ويُستكمل الخبر بجملة " فيما القت القوات الامنية القبض عليه وهو يحاول الفرار خارج البلاد وتم تحويله للمدعي العام " وهو خبر لا اساس له من الصحة .

واضاف ارزيقات بان الشرطة تابعت مصدر الخبر وتبين بان مصدره صفحة يديرها شخص من سكان محافظة طوباس وعليه تم تكليف ادارة المباحث العامة بشرطة المحافظة لمتابعة الشخص وتمكنت من القبض عليه وتوقيفه لحين استكمال الاجراءات واحالته للنيابة العامة .

وحذر ارزيقات كافة اصحاب الصفحات من نشر الاخبار الكاذبه لما لها من تاثير سلبي على السلم الاهلي والمجتمعي .