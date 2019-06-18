الاحتلال يعتقل 4 أطفال من العيسوية

القدس- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، ٤ أطفال أعمارهم لا تتجاوز 12 عامًا، خلال مواجهات اندلعت في قرية العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال بينما كانوا يسيروا في الشارع، وهم أدم سامي محمود، محمد أمجد عطية، محمد داوود عطية، أحمد عوض البيتوني، واقتادتهم إلى مركز شرطة صلاح الدين بالقدس.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في احياء مختلفة قرية العيسوية اليوم لعدة ساعات، اعنفها في حي عبيد.

وتصدى شبان القرية لقوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة والفارغة والحجارة والمفرقعات وحرق الاطارات المطاطية.

وحاصر جيش الاحتلال محيط حي عبيد بالعيسوية خلال المواجهات، وحلقت طائرة مراقبة في سماء القرية.

وأطلقت القوات قنابل الصوت والأعيرة المطاطية بكثافة نحو الشبان والسكان، خلال اقتحام قرية العيسوية.