منسق الاحتلال السابق يوآف مردخاي سيحضر "ورشة البحرين"

وطن: سيحضر يوآف مردخاي، منسق أنشطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية سابقا، الورشة الاقتصادية التي تستضيفها البحرين برعاية أمريكية في الأسبوع المقبل، بحسب مصادر إعلامية عبرية.

وكان مردخاي يشغل رئاسة وحدة تنسيق أنشطة الاحتلال في وزارة الحرب الإسرائيلية، وهي الوحدة المسؤولة عن التواصل مع الفلسطينيين.

وتلقى مردخاي الدعوة لحضور المؤتمر من البيت الأبيض وأكد في وقت لاحق قبوله للدعوة، بحسب ما قاله مصدر مسؤول لموقع "تايمز أوف إسرائيل" باللغة العربية.

وأنهى مردخاي، الذي يتحدث اللغة العربية، منصبه كمنسق في 1 مايو، 2018.

وفي وقت سابق قال مسؤول أمريكي، تحدث لـ"رويترز"، يوم الاثنين، إن المسؤولين الإسرائيليين لن يشاركوا في الورشة.

وأضاف: “هذه ورشة سنعرض فيها رؤيتنا الاقتصادية للشعب الفلسطيني، وبالتالي، نحن نريد أن يكون التركيز على الجانب الاقتصادي، وليس السياسي”.

يوم الثلاثاء قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: “قريبا سيتم عقد مؤتمر مهم في البحرين، ونحن نرحب بهذه الخطوة – إنها محاولة من قبل الولايات المتحدة لتحقيق مستقبل أفضل للمنطقة. سيكون الإسرائيليون حاضرين

وقال مسؤولون أمريكيون إن اللقاء سيناقش الجزء الاقتصادي من خطة الإدارة الأمريكية السماة "صفقة القرن" وهي خطة تركز على حل اقتصادي لحل القضية الفلسطينية، مما جعل الفلسطينيون يتحدون في رفض حضورها او المشاركة فيها.