طارق عمر العقّاد يكرّم موظفي مجموعة شركات أيبك الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي السنوية للتميز

وطن: كرم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك، طارق عمر العقّاد الموظفين المتميزين الحاصلين على جائزة الرئيس التنفيذي السنوية للتميّز عن إنجازات العام 2018، خلال حفل عشاء في مدينة رام الله، بحضور الفريق التنفيذي لأيبك والمدراء العامين لشركاتها التابعة.

وتمنح الجوائز سنوياً استرشاداً بالقيم الداخلية لأيبك، ضمن بنود التفوق المهني الخمس: قوة الأشخاص وتتمثل في القيادة وروح الفريق، وقوة الابتكار وتتمثل في الإبداع والتحليل وحل المشكلات والتفوق والمنافسة، وخدمة الزبائن من خلال تسهيل الخدمات وتسريعها، وخلق فرص النمو من خلال زيادة المبيعات إضافة إلى السلامة والجودة. وقد تم تقديم 20 طلباً فاز منها 13 مشروع حيث وصلت القيمة الإجمالية للجوائز الموزعة هذا العام مبلغ 51 الف دولار أمريكي.



وفاز ضمن فئة السلامة والجودة كل من أحمد شكارنة وتوفيق عودة، ويسرى سلهب، وجاسم نداف من شركة سنيورة للصناعات الغذائية. وفاز ضمن فئة قوة الإبتكار كل من محمد حسن، ورأفت ابو خيزران، ومحمد أبو دية، وهيثم أبو هلال من شركة سنيورة للصناعات الغذائية وكل من قيس مغاري، وربحي الفار، ورنا بريك، ومحمد كنعان، ونضال أبو زعرور، ورامي سقف الحيط، وتيسير المحتسب، ومؤزر بطة من شركة يونيبال للتجارة العامة. فيما فاز بجائزة خدمة الزبائن سعيد موسى من شركة التوريدات والخدمات الطبية. أما فئة قوة الأشخاص فقد فاز بالجائزة فريق عمل MSD وهم أسيل غطاشة، وأحمد شومان، وآية خريم، وبكر السمامرة، ودانية يحيى، ورمزي طومان، وسوزانا عورتاني، ومعتز فتياني، وناصر الكردي، ورشا جبارين من شركة التوريدات والخدمات الطبية، كذلك فاز لنفس جائزة فئة قوة الأشخاص كل من ايرينا قواس، وعبد الجليل جرابعة، ومحمد قدادحة من شركة يونيبال للتجارة العامة، وكل من أماني هدهد، ورامي جوابرة، ورياض ديسي، ومحمد دودي، وعبد اللطيف الطيف، وحسن خضر من الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، كذلك محمد حرزالله من شركة أيبك.



وأعرب العقّاد عن اعتزازه وفخره بموظفي المجموعة، مهنئاً الفائزين ومثنياً على جهود الإبداع والابتكار لديهم، كما شدد على أهمية العنصر البشري في العملية الإنتاجية والإدارية والتنموية في شركات مجموعة أيبك، مضيفاً " لدينا إلتزام متجدد بأن نكافئ الإبداع والتميز بين موظفينا وتوفير البيئة المناسبة لرعاية الإبتكار وتحفيز العاملين على المزيد من الاجتهاد وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم". مؤكداً في الوقت ذاته على إخلاص وانتماء الموظفين وإصرارهم على تحقيق النجاح والتطور، وهو سبب نجاح مجموعة أيبك وانجازاتها لأكثر من عقدين من الزمن.