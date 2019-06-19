قوات الاحتلال تجرف أراضي زراعية وتهدم سلاسل حجرية غرب بيت لحم

رام الله- وطن: جرَفت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، أراضي زراعية وهدمت سلاسل حجرية في بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية بتير تيسير قطوش، بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافات وآليات عسكرية، هدمت سلاسل حجرية وجرفت أراضي مملوكة لكل من: خليل أبو نعمة، وعمر القيسي، وجواد القيسي في منطقة الخمار المقابلة لقرية الولجة المجاورة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من التواجد أو التوجه إلى المكان، مؤكدا أنه لم يتم حصر المساحات المستهدفة ولم يتم الكشف عن نوايا الاحتلال من عمليات التجريف.

يذكر أن منطقة الخمار في بتير تتعرض لانتهاكات الاحتلال المستمرة والتضييق على الأهالي فيها.