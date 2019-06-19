ترامب يطلق حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية

وطن: أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميا حملة إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة لفترة ثانية، مساء الثلاثاء، وحث مؤيديه على "الحفاظ على هذا الفريق" لمدة أربع سنوات أخرى.

جاء إعلان الرئيس الجمهوري إعادة ترشحه أمام آلاف المؤيدين في تجمع حاشد في ولاية فلوريدا، التي قال عنها إنها "بيتي الثاني".

واستغل ترامب هذا الإعلان لانتقاد الديمقراطيين، واتهامهم بمحاولة "تمزيق البلاد".

وتشير استطلاعات الرأي الأولية إلى تراجع شعبية ترامب خلف بعض المنافسين الديمقراطيين المحتملين.

وقال الرئيس في تجمع أورلاندو، "سنبقي أمريكا عظيمة مرة أخرى". وأضاف "أقف أمامكم الليلة لإطلاق حملتي رسميا لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة."

وعن فترة رئاسته الأولى قال "واجهنا معا مؤسسة سياسية محطمة واستعدنا الحكومة من خلال الشعب ومن أجله"، وأشار إلى حملته الأولى معلنا أنها "حركة سياسية عظيمة".

وخاطب أنصاره قائلا:" طالما أبقيتم هذا الفريق في موقعه (بالبيت الأبيض)، لدينا طريقة مذهلة للمضي قدما. مستقبلنا لم يكن أبدا أكثر إشراقا وأكثر ثقة".

وأعاد ترامب تعهداته خلال حملته الانتخابية الأولى في 2016، بإنهاء الهجرة غير الشرعية، محذرا من أن منافسيه الديمقراطيين يريدون تقنين وضع المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية.

وقبل يوم من هذا الإعلان، غرد الرئيس على "تويتر" قائلا: إن السلطات ستبدأ في "ترحيل الملايين من الأجانب غير الشرعيين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة".

(BBC)