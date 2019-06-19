مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 60 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وكانت شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة الساعة السابعة والنصف صباحًا، ونشرت عناصرها وقواتها الخاصة في باحات الأقصى وعند بواباته، لتأمين اقتحامات المستوطنين، في حين فرضت قيودًا على دخول الفلسطينيين إلى المسجد، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.