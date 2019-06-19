عزام الشوا لوطن: عجز السطة والدين لا يدعو للقلق ونتعامل مع الازمة بحكمة .. وبعض الدول العربية لم تلتزم بوعودها

رام الله - وطن: قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إنه وبعد عدة شهور من الازمة المالية التي تمر فيها السلطة الفلسطينة، ما يزال الوضع صعبا، إذ تراجعت دورة رأس المال بحكم عدم دفع رواتب الموظفين بشكل كامل.

وأوضح الشوا خلال حديثه لـوطن إنه منذ بدء الأزمة المالية كان هناك تصورا بالقدرة الموجودة لدى السلطة على الاستمرار في دفع التزاماتها وواجباتها، واعتمادها على شبكة الامان العربية إلا أن بعض الدول العربية لم تلتزم بوعودها، بالاضافة إلى وعود بعض المانحين بدفع التزاماتهم او الضغط على الاسرائيلين لدفع قيمة حوالة المقاصة بالكامل.

عزام الشوا لوطن: بعض الدول العربية لم تلتزم بوعود توفير شبكة آمان مالية

وتابع الشوا أن "الأزمة تتمثل بعدم وجود الدخل الشهري، والحكومة الفلسطينية حتى الان استطاعت إدارة الازمة بشكل يتناسب مع حجم المسؤولية والضغوط"، مؤكدا على ضرورة أن تفي الدول المانحة بالتزاماتها، حتى لا تصل السلطة إلى العجز الكلي ، مبينا أن قمية ما ساهمت به الدول العربية غير كافي حيث وصل إلى 40 مليون دولار شهريا، لافتا الى أن بعض الدول العربية لم تلتزم بتعهداتها، داعيا اياها إلى زيادة اسهامها لحين انتهاء الازمة.

واكد الشوا أن عجز السطة والدين لا يدعو للقلق، مشددا على ان الازمة التي تمر بها السلطة الفلسطينية كبيرة إلا أن وزراة المالية والسلطة والبنوك تدير الموضوع بكل حكمة وتنسيق.

واعتبر الشوا أن مبادرة رجال الاعمال بتقديم نحو 200 مليون دولار للسلطة، خطوة في الاتجاه الصحيح وستساهم في التخفيف من الازمة، ودعم القرار الفلسطيني بعدم الذهاب إلى مؤتمر المنامة المزمع عقده أواخر الشهر الجاري.

الشوا لوطن : البنوك مستمرة في منح التسهيلات والازمة لم تؤثر سلباً على الثقة بالقطاع المصرفي

وأكد الشوا أن البنوك ستسمر في منح التسهيلات في ظل الازمة المالية المستمرة، مشيرا إلى ان الأزمة لم تؤثر سلباً على الثقة المتبادلة بين القطاع المصرفي وبين المواطن والمستثمر في فلسطين، لافتا إلى أن حجم الودائع شهد ارتفاعا طفيفا في الآونة الأخيرة.

هذا ومن المقرر ان تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا لوزراء المالية العرب مطلع الأسبوع المقبل، لبحث كيفية توفير شبكة "أمان" مالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على مواجهة الأزمة التي أدى إليها استيلاء الاحتلال على أموال المقاصة والضرائب.