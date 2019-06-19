ضبط كمية من المخدرات بحوزة مروجين بنابلس

نابلس- وطن: ضبطت الشرطة والأمن الوطني يوم الأربعاء كمية من المخدرات، وألقت القبض على شخصين مشتبه بهما بتجارتها في محافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان لها أن معلومات وردت للشرطة حول وجود مركبة تحمل لوحة تسجيل صفراء تتجول على أحد المداخل الشرقية للمدينة بوضع يثير الشبهة.

وعلى الفور، باشرت شرطة مكافحة المخدرات اتخاذ الإجراءات، وتمكنت من رصد تحركات المركبة وإيقافها، بإسناد من قوات الأمن الوطني، وقبضت على شخصين كانا بداخلها، وفق البيان.

وبتفتيش المركبة أصولًا، ضبطت مواد يشتبه أنها مخدرة، وهي عرانيس المارجوانا، بوزن أكثر من كيلوغرام.

وتم التحرز على المضبوطات، وإحضار المتهمين إلى مديرية الشرطة، وبالبحث معهما وسماع أقوالهما اعترفا بأن المضبوطات تخصهما، وتم إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص.