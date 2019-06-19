مواجهات واعتداءات للمستوطنين جنوب نابلس

نابلس- وطن: نفذ المستوطنون اليوم اعتداءات ضد المواطنين وممتلكاتهم في عدة قرى جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن مستوطنين أضرموا النيران في حقول وأراض زراعية في بلدة مادما، ردا على تصدي المواطنين لعمليات تجريف للمستوطنين بأراضي البلدة.

وأوضح أن جرافات تابعة للمستوطنين كانت قد شرعت منذ الصباح بشق طريق يربط ما بين مستوطنة "يتسهار" ونبع عين الشعرة في مادما، قبل أن يتصدى لها الأهالي ويوقفوها عن العمل.

وأضاف أن قوات الاحتلال التي وصلت للمكان لحماية المستوطنين، أطلقت النار باتجاه المواطنين.

وفي اعتداء آخر، أقدم المستوطنون على تفكيك وسرقة أربعة بركسات في منطقة "الافجم" في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، تعود ملكيتها للمواطن عطية فهمي بني منية.