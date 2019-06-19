القبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

القدس- وطن: القت الشرطة اليوم القبض على خمسة اشخاص فارين من وجه العدالة صادر بحقهم اوامر حبس بتهم ترويج عملة مزورة وعدم دفع ديون ومستحقات مالية في ضواحي القدس .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة في مركز جنوب شرق مدينة القدس المحتلة من مواطن صاحب محل تجاري مفادها بان مجهول اشترى بضاعة من محله في ابو ديس ودفع ثمن المشتريات ورقتين نقدية من فئة المائتي شيقل وتبين لاحقا بأنها مزورة، على الفور باشرت الشرطة البحث والتحري لتحديد هوية المشتبه به.

هذا وانه وضمن نشاط امني لشرطة جنوب شرق القدس وبمساندة من الشرطة الخاصة وقوة من الأمن الوطني تمكنت فجر اليوم من تنفيذ 28 مذكرة قضائية والقبض على خمسة اشخاص وجميعهم من ذوي السوابق فارين وجه العدالة أحدهم طفل حدث اعترف قيامه بترويج عملة مزورة يحصل عليها من شقيقه الفار من وجه العدالة، وقبضت الشرطة على شخص في السواحرة الشرقية صادر بحقه 12 مذكرة توقيف بتهمة السرقة والاشتراك بالسرقه، والقبض على شخص آخر صادر بحقه أمر حبس لعدم دفع الدين بقيمة 60.000 شيقل، ايضا والقبض على شخص فار من وجه العدالة منذ العام 2013، صادر بحقه امرين حبس لعدم دفع ديون قيمتها 10.000 شيقل عثر عليه تحت مبنى مهجور.

هذا وتم التاكيد على أن الشرطة اوقفت الاشخاص الخمسة المقبوض عليهم تمهيدا لاحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم اصولا.