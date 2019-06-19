القبض على مطلوب خطير بالخليل وصادر بحقه عدة مذكرات جلب

وطن: اعتقل جهاز الامن الوقائي احد اخطر المطلوبين في مدينة الخليل اليوم الاربعاء، وصادر بحقه عدة مذكرات جلب .

وافاد بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في ان جهاز الامن الوقائي في الخليل تمكن من إلقاء القبض على مطلوب خطير للجنة الامنية منذ عدة سنوات وذلك من خلال معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة قادت الى مكان تواجده حيث انه مطلوب على عدة قضايا خطيرة وفار من وجه العدالة منذ عدة سنوات وصادرة بحقه عدة مذكرات جلب . وأضاف البيان انه تم تحويله للتحقيق حسب الأصول لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه .