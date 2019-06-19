وزير الأشغال: أريحا على سلم أولوياتنا وسنستمر في المشاريع وفق الإمكانيات المتاحة

وطن: قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، إن محافظة أريحا والأغوار على سلم أولويات الوزارة، ونوليها أهمية خاصة فيما يخص قطاع الطرق والبنية التحتية، كونها بوابة فلسطين الشرقية، ومقصد الزوار من كافة الدول.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها زيارة، اليوم الأربعاء، في المحافظة التقى خلالها بعدد من المسؤولين.

والتقى زيارة مدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا، الذي أطلعه على تطور سير العمل في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين، وما يلزمها من تأهيل وتعبيد الطريق المؤدي لها. كما التقى محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، الذي أطلعه على احتياجات المحافظة فيما يخص قطاع الطرق والبنية التحتية.

وفي السياق ذاته، اجتمع زيارة مع رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء يوسف الحلو في هيئة ومعهد التدريب العسكري لقوى الأمن، الذي تعمل على إنشائه وزارة الأشغال العامة.

وأوعز زيارة لفرق الوزارة والمختصين بالقيام بكل ما يلزم المحافظة من أعمال تخص قطاع الطرق، بعد الأخذ بعين الاعتبار التصاميم والدراسات والإمكانيات المادية المتاحة، خاصة في ظل ما تتعرض له الحكومة من ضائقة مالية تعيق عمل بعض المشاريع.