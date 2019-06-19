هنية: لا يمكن لصفقة القرن ولا غيرها أخذ القدس أو الأقصى منا

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية مساء الأربعاء إنّه لا يمكن لـ"صفقة القرن" التي تخطط الإدارة الأمريكية لطرحها أن تأخذ القدس أو المسجد الأقصى من الفلسطينيين، مجدّدًا التأكيد على قوّة حركته وتجذّرها.

وقال هنية، خلال كلمة له في مؤتمر "مساجدنا قلاعنا.. والرجال الصادقون عدّتنا"، إن "القدس لا شرقية ولا غربية.. إسلامية إسلامية، ولا ترامب ولا الإدارة الأمريكية ولا التحالف الصهيوأمريكي ولا الصمت الدولي ولا التواطؤ ولا التطبيع ولا نقل السفارة إلى القدس يمكن أن يغير هذه الحقائق".

وشدّد بالقول "لا يمكن لصفقة القرن ولا صفعة القرن ولا وحيد القرن أخذ القدس أو المسجد الأقصى منّا".

ووجّه هنية رسالة إلى من يسعون لتقويض أركان حركة "حماس" قائلًا "إنّكم واهمون، فحماس حركة متجذّرة في عمق الأرض والقلوب والوجدان ولن تستطيعوا أن تنالوا منها أبدًا".

كما جدّد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" تقديم تعازيه للشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية ولأسرة رئيس مصر السابق محمد مرسي.

وذكر أن "فلسطين كانت تسكن قلب وعقل هذا الرجل (مرسي) قبل أن يكون رئيسًا لمصر، يوم أن كان برلمانيًا نشطًا فاعلًا في الحقل السياسي".

واستذكر هنية وقوف الرئيس الراحل مرسي مع غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في نوفمبر 2012، مؤكّدًا أن "غزة كانت موضع اهتمام واحتضان ومتابعة من الرئيس مرسي".

واختتم بالتأكيد على أن "مصر كانت وستبقى حاضنة لقضيتنا وتطلعاتنا وطموحاتنا، وفلسطين ستبقى محور الارتكاز في بناء علاقاتنا مع كل مكونات هذه الأمة".