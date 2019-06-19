منيب المصري: الدعوة للانتخابات تعزز الوضع الداخلي وتواجه صفقة القرن المشؤومة

رام الله- وطن: قال منيب المصري في تصريح صحفي؛ بأن الانتخابات خطوة أولى نحو ترتيب الوضع الداخلي وتصليب الموقف الفلسطيني للاستمرار في مواجهة صفقة القرن وكل المؤامرات التي تُحاك لإنهاء المشروع الوطني، وذلك تعقيبا على تكليف الرئيس محمود عباس لحنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية التحضير لاجراء انتخابات تشريعية.

وثمن المصري موقف الرئيس الصلب والتاريخي في مواجهة المؤامرات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية معربا عن مساندته لهذا الموقف الشجاع، داعيا كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني إلى الوقوف إلى جانب الشرعية.

كما أكد المصري على أن نية الرئيس في تهيئة الأجواء قانونيا ووطنيا لإجراء الانتخابات العامة تؤكد حرصه على إنهاء الانقسام من خلال تجديد الشرعيات عِبر صناديق الاقتراع، وأن من واجب الجميع الوقوف مع هذه الدعوة وتحييد كل الخلافات، والتوجه بنية وطنية وتاريخية صافية نحو تعزيز الوضع الداخلي وترتيب الأولويات الوطنية بعيدا عن أي اجندات لا تخدم المشروع الوطني الفلسطيني الذي يتعرض لمؤامرة كبرى.

ودعا المصري حركة حماس إلى التجاوب مع الرئيس من منطلق أن الجميع شركاء في مواجهة المؤامرة وأن الجميع في خندق واحد وأن المستهدف هو الفلسطيني وقضيته بعيدا عن توجهاته الفكرية والحزبية، مشيرا إلى أن سفينة نجاة الفلسطينيين هي الوحدة وتحييد خلافاتهم وتناقضاتهم الداخلية وتوجيهها نحو الاحتلال ومن يقف خلفه، مؤكدا في ذات الوقت بأنه وبالشراكة مع مجموعة من رجال الاعمال والقطاع الخاص الفلسطيني سيعملون على مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في تخطي الحصار المالي المفروض عليها بهدف تركيع الشعب الفلسطيني للقبول بما يسمى بصفقة القرن مؤكدا بأن فلسطين ليست للبيع ولن تكون.