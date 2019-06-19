سلطات الاحتلال تسلم الأردن مواطنا احتجزته بسبب عبوره الحدود

وطن: أعلنت السلطات الأردنية أن سلطات الاحتلال سلمتها اليوم الأربعاء مواطنا احتجزته في وقت سابق بعد عبوره حدود فلسطين المحتلة.

وقال مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان سلمان القضاة، في بيان صحفي أصدره مساء الأربعاء، إن السلطات الأردنية تسلمت المواطن الأردني الذي احتجزته سلطات الاحتلال اليوم بعد عبوره الحدود.

وأضاف القضاة أن "الإفراج عن المواطن وإعادته جاء نتيجة جهد متواصل ومتابعة من قبل الوزارة والجهات المعنية والسفارة الأردنية في تل أبيب"، موضحا أنه "قد تبين أن المواطن عبر الحدود بطريق الخطأ بعد أن ضل طريقه".

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع بشكل حثيث احتجاز أحد المواطنين الأردنيين وذلك بعد عبوره متسللا الخط الحدودي في المنطقة الجنوبية.