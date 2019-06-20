الحرس الثوري الإيراني يسقط طائرة تجسس أمريكية مسيرة

وطن: أعلن لحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس، إن الحرس الثوري أسقط طائرة "تجسس" أمريكية مسيرة في إقليم هرمزجان جنوبي إيران.

وجاء في التقرير "أُسقطت حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب".

وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.

من جهة أخرى، نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تحليق أي درون في المنطقة، بحسب ما أفادت شبكة أن بي سي.

وقال المتحدث بحسب شبكة إن بي سي نيوز: "لم تكن هناك طائرة أمريكية من دون طيار تعمل في المجال الجوي الإيراني".