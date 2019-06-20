برشلونة يحسم مصير ديمبلي

وطن: عقدت إدارة نادي برشلونة الإسباني جلسة مع موسى سيسوكو وكيل أعمال عثمان ديمبلي مهاجم الفريق مساء الأربعاء، لحسم مصيره.

ووصل سيسوكو إلى مدينة برشلونة لعقد الجلسة مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، والسكرتير الفني إريك أبيدال.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة نقلت لوكيل ديمبلي بأن اللاعب ضمن خطط النادي في المستقبل، وأنه ليس للبيع، بعدما ظهر اسمه مؤخرًا كأحد اللاعبين المرشحين للرحيل ضمن صفقة التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت الصحيفة: "وكيل ديمبلي لم يقدم أي عرض للرحيل، وأبلغ الإدارة برغبة اللاعب في البقاء، والذي يرتبط بعقد حتى صيف 2022".

وأثيرت الكثير من التكهنات حول مصير ديمبلي خلال الفترة الماضية، وأفادت عدة تقارير صحفية إنجليزية أنَّ ليفربول يسعى للظفر بخدماته، وأيضًا باريس سان جيرمان الذي يتولى قيادته فنيًا توماس توخيل مدرب ديمبلي السابق في بوروسيا دورتموند الألماني.

وأبدى ليفربول اهتمامه بجناح برشلونة من أجل ضمه لصفوف "الريدز" في الصيف.

ووفقًاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن برشلونة لن يبيع ديمبلي بأقل من 110 ملايين يورو.

ويحتاج فريق يورجن كلوب إلى ديمبلي من أجل إيجاد حلول وبديل هجومي قوي للثلاثي محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، حيث يسعى لتحقيق لقب "البريميرليج" في الموسم الجديد.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة قادمًا من دورتموند عام 2017 مقابل 110 ملايين يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو متغيرات.