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أكثر من ألف مستوطن اقتحموا قرية "كفل حارس" الليلة الماضية

20.06.2019 07:45 AM
أكثر من ألف مستوطن اقتحموا قرية &quot;كفل حارس&quot; الليلة الماضية

وطن: اقتحم أكثر من 1000 مستوطن قرية كفل حارس شمالي محافظة سلفيت،بزعم إقامة شعائر دينية.

وكان رأس المقتحمين، رئيس ما يسمى "مجلس شومرون الإقليمي" يوسي داغان، ونائبه ديفيد بن صهيون والحاخام أداس شليت وآخرون...

واقتحم القرية عشرات الآليات العسكرية، فيما انتشر جنود الاحتلال في شوارعها وأزقتها وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم، ومنعوا المواطنين من التنقل، من أجل تأمين الحماية للمستوطنين الذين اعتادوا تدنيس المقامات الإسلامية الموجودة في البلدة.

 

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