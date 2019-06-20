الذهب يصعد بشكل قياسي ليلامس أسعار مارس 2014

وطن: ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في التعاملات الآسيوية لتقفز نحو 3 بالمائة وتلامس أونصة الذهب أسعار مارس 2014.

وبحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1395.35دولار للأوقية (الأونصة).

وكان الدولار قد شهد هبوطا مع استفادة الأصول عالية المخاطر بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إبقاء الفائدة دون تغيير في يونيو ، لكنه لمح إلى خفض محتمل بنهاية العام.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.45 بالمئة إلى 97.121. وتباطأ الهبوط بعدما استوعبت السوق الأنباء، وتقلصت بعض الخسائر الاولية.