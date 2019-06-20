مستوطنون يحتجون لمنع افتتاح فرع لسلسلة "ماكدونالدز" في مطار اللد

رام الله - وطن: انضم المزيد من قادة المستوطنين الذين يعيشون في المستوطنات المقامة على اراضي المواطنين في الضفة الغربية، لحملات احتجاج معارضة لافتتاح فرع لمطعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في مطار اللد.

وجاءت الحملة لأن وكيل سلسلة "ماكدونالدز" في دولة الاحتلال، عمري فادان، يرفض افتتاح فرع للشركة في مستوطنات الضفة الغربية.

ومن ضمن الحملة الاحتجاجية التي قام بها رؤساء المستوطنات، توجيههم رسالة إلى كلٍ من وزيري المواصلات والمالية في حكومة الاحتلال، كتبوا فيها: "عمري فادان (الوكيل) يتصرف انطلاقاً من أيديولوجية يسارية تهدف إلى استبعاد وفرض مقاطعة على أجزاء كبيرة من الجمهور الإسرائيلي".

وأشارت وسائل إعلام عبرية الى أن "العديد من الشركات العالمية لا تزال ترفض فتح أفرع لها في المستوطنات في الضفة الغربية من منطلق عدم الاعتراف بهذه المستوطنات لأنها غير شرعية".