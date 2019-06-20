انطلاق فعاليات مهرجان "وين ع رام الله" في نسخته الحادية عشرة

رام الله- وطن: انطلقت، مساء الأربعاء، فعاليات مهرجان "وين ع رام الله" في نسخته الحادية عشرة، وذلك في ساحة راشد حدادين بمدينة رام الله.

وأحيت فرقة ترشيحا للموسيقى العربية حفلة الافتتاح بعرض "بلدياتي"، الذي استمر لساعة ونصف، وقدمت فيه الفرقة مجموعة من الأغاني العربية القديمة والحديثة.

وكان مسرح الحارة من بيت جالا قدم عرض "كرنفال الشارع ـ يلا يلا" الذي جاب شوارع رام الله قبل الافتتاح الرسمي للمهرجان.

فكرة مهرجان "وين ع رام الله" جاءت عام 2008، بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس بلدية رام الله، فقدمت في هذا العام مجموعة من الفعاليات بمشاركة مؤسسات مدنية محلية، وقدمت هذه الفعاليات داخل مساحات هذه المؤسسات، وظهر من خلال هذه الفعاليات تعطش الناس لهذا النوع من المهرجانات، فتقرر أن يكون المهرجان سنويا، وابتداء من عام 2010 بدأ المهرجان يأخذ شكلا أكثر احترافية، وكان من ضمن مكاسبه إخراج البلدية من الدور النمطي الخدماتي للبلديات.

يستمر المهرجان حتى الـ24 من الشهر الجاري، وسيقدم خلال أيامه الستة، 10 عروض تتوزع بين غنائية ومسرحية، إضافة إلى ورشة طاولة مستديرة حول الفنون الأدائية والفضاء العام.