الجيش الأمريكي يعترف بإسقاط طائرة أمريكية بصاروخ إيراني

وطن: أكد مسؤول في الجيش الأمريكي إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بصاروخ إيراني في المياه الدولية فوق مضيق هرمز.

وكان الحرس الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن اليوم الخميس إنه أسقط طائرة "تجسس" أمريكية مسيرة في إقليم هرمزجان بجنوب إيران.

وجاء في التقرير "أُسقطت حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أروبان، تحليق أي "درو"ن في المنطقة، بحسب ما أفادت شبكة أن بي سي.

وقال المتحدث بحسب شبكة إن بي سي نيوز: "لم تكن هناك طائرة أمريكية من دون طيار تعمل في المجال الجوي الإيراني".

إلّا أن مسؤولاً في الجيش الاأمريكي عاد وأكد الخبر لوكالة "رويترز" معترفاً بإسقاط طائرة من طراز MQ-4C Triton فوق مضيق هرمز، بصاروخ أرض-جو إيراني.