الحكم بالسجن والغرامة على الشابين يزن البلعاوي وعمار الطيراوي

رام الله- وطن: أصدرت محكمة"عوفر" حكما على الشاب يزن يوسف البلعاوي (23 عامًا) من سكان مخيم الدهيشة بالسجن الفعلي لمدة 19 شهرًا وغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف شيكل وخمس سنوات مع وقف التنفيذ، بتهمة المشاركة في مقاومة الاحتلال.

كما حكمت على الأسير عمار رياض سلام الطيراوي (21عامًا) من سكان مخيم الجلزون في رام الله، بالسجن الفعلي لمدة 40 شهرًا، وفرض غرامة مالية قدرها 4 آلاف شيقل.

وذكر مكتب "إعلام الأسرى" أن قوات الاحتلال اعتقلت الطيراوي بتاريخ 2/9/2017 عقب اقتحام منزله في مخيم الجلزون، وتحطيم محتوياته، والاعتداء على عائلته بالضرب والإهانة.

وأوضح أن قوات الاحتلال نقلت الأسير الطيراوي إلى مركز تحقيق "عوفر"، واستمر التحقيق معه لأكثر من شهر، وبعد 22 شهرًا، أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكمًا يقضي بالسجن الفعلي مدة 40 شهرًا.