عايدة توما لوطن: توافق بين الاحزاب العربية على خوض انتخابات الكنيست بالقائمة المشتركة

رام الله - وطن: قالت النائبة العربية في الكنيست الاسرائيلي عايدة توما ان هناك توافقا اوليا بين الاحزاب العربية الاربع على خوض انتخابات الكنيست القادمة ضمن اطار القائمة العربية المشتركة.

واضافت توما لوطن للانباء ان المفاوضات بين الاحزاب العربية ستتكثف خلال اليومين القادمين من اجل ترتيب وانهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالقائمة، مشددة على ان التزام الاحزاب تجاه الناخب استوجبت منها خوض الانتخابات بالقائمة المشتركة.

واضافت ان الجبهة العربية للتغير ستتصدر القائمة المشتركة ما يعني ان ايمن عودة سيترأس القائمة المشتركة.

وحول تجربة الانتخابات الماضية التي فشلت فيها الاحزاب العربية بخوض الانتخابات في القائمة المشتركة قالت توما، ان الناخب في الانتخابات الماضية كان لديه غضب على فشل تشكيل القائمة المشتركة، والاحزاب فهمت انه اذا كانت تريد مواجهة الاخطار المقبلة والتصدي لها وتجنيد الجمهور، فيجب عليها ان تحوز على رضاه وهذا يكمن في تشكيل القائمة المشتركة .

يذكر ان ممثلي الأحزاب العربية الأربعة الممثلة في الكنيست، عقدوا اجتماعا، أمس الأربعاء، للتحضير لانتخابات الكنيست المعادة التي ستجري في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل، والذين اجمعوا على الالتزام الكامل بالقائمة المشتركة كخيار وحيد لخوض الانتخابات، وعلى ضرورة الإسراع في إتمام تشكيلها للانطلاق في حملة انتخابية قوية لتقوية التمثيل السياسي للجماهير العربية.

يذكر ان القائمة المشتركة التي خاضت بها الاحزاب العربية لاول مرة انتخابات الكنيست بصورة موحدة جرى تشكيلها عام 2015.

وكانت الاحزاب العربية فشلت في انتخابات الكنيست في نيسان الماضي في تشكيل القائمة المشتركة، ما دفعها لدخول الانتخابات بتحالفات ثنائية ما بينها.