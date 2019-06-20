الأسير إحسان عثمان يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الرابع

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الخميس، بأن الأسير إحسان محمود عثمان (21 عامًا) من بلدة بيت عور التحتا غرب مدينة رام الله، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام، رفضاً لتجديد اعتقاله الاداري.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأسير عثمان القابع حالياً في عزل معتقل "عوفر"، وبدأ إضرابه المفتوح عن الطعام منذ تاريخ 16/6/2019، للمطالبة بالإفراج عنه وعدم تجديد الاعتقال الإداري مرة أخرى، حيث ينتهي الأمر الإداري الحالي بتاريخ 9/11/2019.

وكان عثمان اعتقل أول مرة عام 2016 وتم الافراج عنه، وجرى اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 13/9/2018، وصدر بحقه أمراً إدارياً مدته ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية.