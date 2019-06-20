زكارنة لوطن: لا يجب ترك الامور للعابثين في القطاع الخاص وبعض الشركات تقف في الخندق المضاد وتبتز الحكومة

رام الله- وطن: طالب بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين المحظورة وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، الحكومة باتخاذ اجراءات ووضع خطة صمود من خلال إلزام الشركات والبنوك بتحمل مسؤولياتها، من خلال وقف الجباية من الموظفين، وأن تقر برنامج صمود له علاقة بدوام الموظفين، خاصة ان الموظف لايستطيع دفع مواصلاته في ظل الازمة المالية الراهنة، الى جانب وضع برنامج للتناوب على العمل بين الموظفين آخذة بعين الاعتبار الجغرافيا والمهنة، لافتا الى ان هذا الامر تم تنفيذه سابقا ما سمح بالصمود لفترة اطول.

وشدد زكارنة على ضرورة التحرك بشكل سريع مع وصول الوضع المالي للشعب على الى حافة الانهيار، مضيفاً " لا اعتقد ان السلطة الفلسطينية او الشعب الفلسطيني سيستطيع الصمود بوجه الازمة المالية اذا لم يكن لدينا تخطيط، وتركنا الامور للعابثين من القطاع الخاص، مشيرا لحالة الغضب والغليان بين الموظفين لانهم تُركوا وحيدين في مواجهة هذه المعركة.

وقال زكارنة لوطن: "بعد خمسة شهور من صمود الموظف، تابعنا مع الكثير من الشركات، بعضها وعدت بأن من يتقاضى 50% من الراتب سيخصم منه 50% فقط مقابل الخدمة التي سيتلقاها، ولكن للاسف مايحصل ان هذه الشركات تخصم 100%، بالاضافة الى ان هذه الشركات تقوم بارسال رسائل بفصل الخدمة التي تقدمها اذا لم يتم الدفع، وفيما يتعلق بشركتي الكهرباء والمياه فأوضح زكارنة ان الشركتين تقدمان خدماتها بالدفع المسبق.

واكد زكارنة ان بعض الموظفين لايستطيعون شراء الغذاء، لانهم يضطرون لدفع المال بدل الماء والكهرباء، كما ان الجامعات تلزم الطالب اين الموظف على دفع القسط كاملا رغم الازمة المالية الراهنة.

واشار الى أن مايجري هو معركة صمود للقيادة الفلسطينية والحكومة وقرصنة لاموالها، والشعب الفلسطيني وموظفيه هم اول من وقفوا وصمدوا في وجه سياسة الابتزاز والتركيع التي تنتهجها اسرائيل وامريكا ضد الشعب الفلسطيني، ولكن للاسف "نجد ان بعض الشركات تقف في الخندق المضاد، كما ان بعض المسؤولين في القطاع الخاص يطلقون تصريحات حول تقديم قروض للموظفين"، متسائلاً " لماذا لا تقوم شركاتهم بعمل خصومات دون ان تقدم قروض؟ هذا الشيء هو واجب عليها ويجب تقوم به".

واضاف زكارنة "نقول بشكل واضح اننا نرفض هذه القروض، نحن نريد ان تقدم الحكومة ما تستطيعه دون اللجوء لهؤلاء الاشخاص الذي يستخدمون هذا الامر للدعاية دون ان يكون هناك شيء ملموس للموظف" مضيفاً "اقول بشكل واضح اذا كانت الشركات قد ابتزت الحكومة او وزارة المالية لتخفيض ضريبة الدخل التي يدفعوها لـ15% بدلا من 20%، فهذا يعني أنهم حصلوا على اكثر مما سيقدموه من قرض، وبالتالي فأن خزينة الدولة خسرت اكثر مما يمكن ان تكون حصلت عليه".