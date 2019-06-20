وزارة الاتصالات تطلق خدمة تتبع البعائث البريدية الكترونياً

وطن: أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، اليوم الخميس، إطلاق خدمة تتبع البعائث الالكترونية، من خلال برنامج صمم خصيصا حسب مواصفات اتحاد البريدي العالمي، وبالتعاون مع البريد التونسي والأردني.

وأوضح سدر، في بيان، أن هذه الخدمة تمكن المواطن عند ادخاله رقم على برنامج خاص يحصل عليه عند ارساله للطرد من تتبع حركة طرده من لحظة تسليمه لمكتب البريد في مدينته او قريته، الى حين الوصول الى وجهته النهائية في أي دولة بالعالم.

كما أصدر الوزير سدر تعليماته بإعادة تأهيل وصيانة مكاتب البريد في جميع المحافظات، وبالتعاون مع المجالس المحلية والبلديات، وذلك لتسهيل وتسريع عملية تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أهمية الخدمات التي يتم تقديمها في مكاتب البريد من خدمات الرسائل، والخدمات الحكومية والمالية، والطرود، والبريد العاجل، وهواة الطوابع، والتجارة الالكترونية، حيث تشهد فلسطين تزايد كبير على هذه التجارة، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم نيابة عن القطاع الخاص، مثل: البريد الدعائي المعنون، وغير المعنون.

وحسب بيان الوزارة، يوجد حوالي 102 مكتب بريدي، 86 منهم في الضفة الغربية، و16 مكتب في قطاع غزة.